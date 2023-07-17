واشنطن تسمح للدول الأوروبية بتدريب عسكريين أوكرانيين على طائرات F16

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أعلن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، سماح واشنطن للدول الأوروبية بتدريب عسكريين أوكرانيين على طائرات مقاتلة من طراز F 16، وهي إحدى وسائل الدعم المحتملة لجهود أوكرانيا في مواجهة التفوق الجوي الروسي.

وقال سوليفان لبرنامج لـ CNN : "لقد أعطى الرئيس (جو بايدن) الضوء الأخضر وسنسمح، وندعم، ونسهل، وفي الواقع، نوفر الأدوات اللازمة للأوكرانيين لبدء تدريبهم على طائرات F 16، بمجرد أن يصبح الأوروبيون مستعدين".

وفي مايو، أبلغ بايدن قادة مجموعة السبع أن الولايات المتحدة ستدعم جهداً مشتركاً مع الحلفاء والشركاء لتدريب الطيارين الأوكرانيين على طائرات الجيل الرابع، بما في ذلك طائرات F 16، ولم يكن واضحاً الوقت الذي سيبدأ فيه هذا التدريب.