اليوم السابع
Ads
الإثنين، 17 يوليو 2023 02:20 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

واشنطن تسمح للدول الأوروبية بتدريب عسكريين أوكرانيين على طائرات F16

الإثنين، 17 يوليو 2023 01:00 ص
واشنطن تسمح للدول الأوروبية بتدريب عسكريين أوكرانيين على طائرات F16 طائرات F16
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، سماح واشنطن للدول الأوروبية بتدريب عسكريين أوكرانيين على طائرات مقاتلة من طراز F 16، وهي إحدى وسائل الدعم المحتملة لجهود أوكرانيا في مواجهة التفوق الجوي الروسي.

وقال سوليفان لبرنامج لـ CNN : "لقد أعطى الرئيس (جو بايدن) الضوء الأخضر وسنسمح، وندعم، ونسهل، وفي الواقع، نوفر الأدوات اللازمة للأوكرانيين لبدء تدريبهم على طائرات F 16، بمجرد أن يصبح الأوروبيون مستعدين".

وفي مايو، أبلغ بايدن قادة مجموعة السبع أن الولايات المتحدة ستدعم جهداً مشتركاً مع الحلفاء والشركاء لتدريب الطيارين الأوكرانيين على طائرات الجيل الرابع، بما في ذلك طائرات F 16، ولم يكن واضحاً الوقت الذي سيبدأ فيه هذا التدريب.

 

 


واشنطن

الدول الأوروبية

عسكريين أوكرانيين

طائرات F16



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة