ننشر أسماء ضحايا عقار حدائق القبة المنهار

كتب: عبد الرحمن سيد

تستكمل الأجهزة الأمنية والمعينة بمحافظة القاهرة عمليات رفع الأنقاض بعقار حدائق القبة المنهار، الذى نتج عنه مصرع 7 أشخاص وهم "محمد.ع"، 39 سنة، و"شهد. إ" 41 سنة و"كريمة. إ" 25 سنة، و"روجينا. م" 4 سنوات، "فاطمة .ع"، 32 سنة، ، "نسمة. ع"، 26 سنة ، و"علي .ج" عام واحد، وأصيب" ياسين .م" ، 9 سنوات، و"سارة .ح،" واثنان أخران، تم نقلهم لمستشفى الدمرداش لتلقى العلاج.

كانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغا يفيد بوقوع انهيار عقار مكون من أرضى و4 طوابق، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية والشرطة الى مكان البلاغ في منطقة حدائق القبة، ودفع مرفق الإسعاف بسيارتين كما دفع الحى بمعدات لرفع الانقاض.