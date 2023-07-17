نصائح للعناية بالبشرة.. 8 علاجات منزلية تساعد في تقليل الهالات السوداء

كتبت ميرفت رشاد

تحدث الهالات السوداء بسبب أشياء عديدة مثل عدم الحصول على النوم الجيد، أو اتباع نظام غذائي غير صحى، أو الإجهاد العقلي، فى هذا التقرير نتعرف على العلاجات التي يمكن أن تساعد في تقليل الهالات السوداء وتحسين صحة الجلد، وفقا لما نشره موقع "doctor.ndtv".

علاجات منزلية لتقليل الهالات السوداء وتحسين صحة الجلد: 1. الصبار

استخرجي جل الصبار من أوراق الصبار وضعيه تحت عينيك، اتركيه لمدة 10-15 دقيقة قبل شطفه بالماء البارد، الصبار له خصائص مهدئة ومرطبة يمكن أن تقلل الانتفاخ وتفتيح الهالات السوداء.

2. الخيار

ضعي شرائح الخيار المبردة على عينيك المغلقتين واسترخي لمدة 10-15 دقيقة، الخيار له تأثير تبريد ويحتوي على مضادات الأكسدة التي يمكن أن تساعد في تقليل الهالات السوداء والانتفاخ.



3. الكركم امزجي ملعقة صغيرة من مسحوق الكركم مع بضع قطرات من عصير الأناناس لتشكيل عجينة ضعي العجينة على الهالات السوداء واتركيها لمدة 10-15 دقيقة قبل شطفها، يحتوي الكركم على خصائص مضادة للالتهابات يمكن أن تقلل التورم وتفتيح الهالات السوداء.



4. زيت اللوز قومى بتدليك بضع قطرات من زيت اللوز تحت عينيك قبل الذهاب إلى الفراش، زيت اللوز غني بفيتامين هـ ويساعد على تغذية البشرة الرقيقة تحت العينين وتقليل الهالات السوداء.



5. ماء الورد انقعي الفوط القطنية في ماء الورد المثلج وضعيها على عينيك المغلقتين. اتركيهم لمدة 10-15 دقيقة. ماء الورد له خصائص مهدئة ويمكن أن يساعد في تقليل الانتفاخ والهالات السوداء.



6. الحلبة انقعي ملعقة صغيرة من بذور الحلبة في الماء طوال الليل واطحنيها لتتحول إلى عجينة في صباح اليوم التالي، ضعي العجينة تحت عينيك واتركيها لمدة 15-20 دقيقة قبل شطفها. بذور الحلبة لها خصائص مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات يمكن أن تقلل من الهالات السوداء.



7. أوراق النعناع يمكنكِ سحق بعض أوراق النعناع الطازجة واستخراج العصير، ضعي هذا العصير على الهالات السوداء واتركيه لمدة 10-15 دقيقة قبل شطفه، النعناع له خصائص تبريد يمكن أن تقلل الانتفاخ وتفتيح الهالات السوداء.