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موجه حارة.. تفاصيل حالة الطقس والظواهر الجوية حتى السبت المقبل

الإثنين، 17 يوليو 2023 06:53 م
موجه حارة.. تفاصيل حالة الطقس والظواهر الجوية حتى السبت المقبل حالة الطقس - صورة أرشيفية
كتب محمود راغب

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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية،  حالة الطقس المتوقعة من اليوم الإثنين 17 يوليو  حتى السبت المقبل 22 يوليو 2023، حيث يستمر الارتفاع فى درجات الحرارة ، ليسود طقس معتدل الحرارة فى الصباح الباكر على كافة الأنحاء ، شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء و جنوب الصعيد  ، حار على السواحل الشمالية الغربية ، معتدل رطب ليلا على كافة الأنحاء.

وينشر "اليوم السابع" تفاصيل حالة الطقس خلال هذه الفترة وأهم الظواهر الجوية، كما يلى :

 

- الإثنين 17 يوليو:

 

شبورة مائية خفيفة فى الصباح الباكر حتى السادسة صباحا تقريبا على الطرق الزراعية والطرق القريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

 

تنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

 

 

_ الثلاثاء 18 يوليو والأربعاء 19 يوليو :

 

تنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

 

_ الخميس 20 يوليو :

 

تنشط الرياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

 

_ الجمعة 21 يوليو والسبت 22 يوليو :

 

تنشط الرياح على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

 

 

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى أن التعرض المباشر لأشعة الشمس يزيد من الشعور بارتفاع درجات الحرارة ، مع ارتفاع ملحوظ فى نسب الرطوبة نهارا مما يزيد الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع فى الظل بقيم تتراوح من 2: 3 درجة .


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