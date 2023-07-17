اليوم السابع
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مكتبة الإسكندرية تصدر كتاب "التحفة السنية بأسماء البلاد المصرية" لابن الجيعان

الإثنين، 17 يوليو 2023 02:59 م
مكتبة الإسكندرية تصدر كتاب "التحفة السنية بأسماء البلاد المصرية" لابن الجيعان كتاب "التحفة السنية بأسماء البلاد المصرية" لابن الجيعان
الإسكندرية جاكلين منير

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أصدرت مكتبة الإسكندرية من خلال مركز دراسات الحضارة الإسلامية بقطاع البحث الأكاديمي كتاب "التحفة السنية بأسماء البلاد المصرية" لابن الجيعان مستوفي ديوان الجيش في عهد السلطان الأشرف قايتباي.
 
قام بإعداده للنشر الأستاذ الدكتور أيمن فؤاد سيد، والكتاب نسخة خزائنية محفوظة بمكتبة البودليانا بأكسفورد، كُتبت برسم خزانة المقر الأشرف الكبير العالي يشبك من مهدي أمير دوادار كبير بالديار المصرية في عصر السلطان الأشرف قايتباي، وكُتبت سنة 883هـ/ 1478م.
 
وترجع أهمية الكتاب إلى أنه يعد آخر الكتب الجغرافية الإدارية التي وصلت إلينا من العصر المملوكي، والتي تمثل نوعًا من التأليف ازدهر على الأخص في مصر الإسلامية منذ العصر الأيوبي، وهو أوفى مصدر وصل إلينا فيما يتعلق بجغرافية مصر، والكتاب جامع لأسماء المدن والقرى المصرية في ذلك الوقت، ويشمل مساحتها بالفدان، ويذكر كل إقليم وما به من البلدان مرتبًا على حروف الهجاء متناولاً الأقاليم المختلفة مثل القاهرة، القليوبية، الشرقية، الدقهلية، الفيوم، منفلوط، أسيوط، قوص وغيرها من الأقاليم، بالإضافة لثغور دمياط والإسكندرية وأسوان وعيذاب.

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