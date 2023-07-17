اليوم السابع
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أكرم القصاص
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مقتل 5 أشخاص وإصابة 19 آخرين بينهم عسكريون في هجوم مسلح بالنيجير

الإثنين، 17 يوليو 2023 05:00 ص
مقتل 5 أشخاص وإصابة 19 آخرين بينهم عسكريون في هجوم مسلح بالنيجير قوات النيجر
وكالات

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قتل دركي و4 مدنيين، وجرح 19 آخرون بينهم 7 مدنيون، في هجوم مسلح في منطقة تيلابيري بالجنوب الغربي للنيجر، قرب الحدود مع بوركينافاسو.

وأوضح الجيش النيجري في بيان صادر عنه، أن مفرزة من الدرك كانت "في مهمة مرافقة قافلة بين تورودي وماكالوندي" تعرضت للهجوم المسلح.

وأضاف الجيش أن الهجوم خلف مقتل 2 من المسلحين، كما تمت خلاله "مصادرة 5 دراجات نارية وبندقيتين من طراز كلاشنيكوف وجهاز لاسلكي".

واستهدف مسلحون عدة مرات مركز الشرطة في "ماكالوندي" آخر بلدة نيجرية قبل الحدود مع بوركينافاسو، وتبعد حوالي 96 كلم من العاصمة نيامي.

ويستهدف هذا الجزء من النيجر بشكل منتظم بهجمات تشنها الجماعات المسلحة، رغم الانتشار المكثف للقوات المسلحة وحالة الطوارئ السارية هناك.

 


النيجير

هجوم مسلح

بوركينافاسو

الجماعات المسحلة



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