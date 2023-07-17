اليوم السابع
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معاينة مكان حادث اصطدام قطار بدراجة نارية ومصرع شخص وإصابة آخرين في أوسيم

الإثنين، 17 يوليو 2023 11:37 ص
معاينة مكان حادث اصطدام قطار بدراجة نارية ومصرع شخص وإصابة آخرين في أوسيم قطار - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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أجرى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة معاينة لمكان حادث اصطدام قطار بدراجة نارية، مما أسفر عن مصرع شخص وإصابة آخرين في أوسيم، لإعداد تقرير وضمه للتحقيقات التي تجريها النيابة العامة. 
 
كما استمع رجال المباحث لأقوال شهود عيان، وذكروا أنه خلال عبور قائد الدراجة النارية، وبصحبته شخصين آخرين، صدمهم القطار، مما أسفر عن مصرع أحدهم، وإصابة الآخرين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق. 
 
ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة يفيد اصطدام قطار بدراجة نارية في أوسيم، توجهت قوة أمنية إلى مكان الحادث، وتبين أن القطار اصطدم بدراجة نارية، يستقلها 3 أشخاص، مما أدى لمصرع شخص، وإصابة إثنين آخرين، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى العام وتحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة المختصة التحقيق.
 

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