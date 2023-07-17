مصرع 5 أشخاص وإصابة آخر بسبب انهيار عقار مكون من 5 طوابق بحدائق القبة

كتب: عبد الرحمن سيد

لقى 5 أشخاص مصرعهم وأصيب آخر بسبب حادث انهيار عقار مكون من 5 طوابق فى حدائق القبة بالقاهرة، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية والشرطة الى مكان البلاغ.

كانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغا يفيد بوقوع انهيار عقار مكون من أرضى و4 طوابق، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية والشرطة الى مكان البلاغ في منطقة حدائق القبة، ودفع مرفق الإسعاف بسيارتين كما دفع الحى بمعدات لرفع الانقاض.

وكشف الفحص المبدئى وفاة 5 أشخاص وإصابة آخر ويتم البحث عن سيدة، وتم نقلهم إلى المستشفى، وجارى اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الواقعة كما جرى إخلاء عقارين مجاورين لحين فحص سلامتهم.