مصرع 5 أشخاص على الأقل إثر فيضانات فى شمال الولايات المتحدة

وكالات

لقى 5 أشخاص على الأقل مصرعهم في ولاية بنسلفانيا الأمريكية، بعد فيضانات مفاجئة ناجمة عن أمطار غزيرة شهدتها ولايات شمال شرقي البلاد.

ونقلت وكالة "أسوشيتد يرس"، عن مسؤولين في بلدة ماكفيلد العليا في مقاطعة باكز في ولاية بنسلفانيا، أن الأمطار الغزيرة بدأت حوالي الساعة 5:30 مساءً السبت في منطقة معبر واشنطن، وجرفت عدة سيارات.

وقالت السلطات إن خمسة أشخاص على الأقل لقوا مصرعهم، فيما لا يزال طفلان أحدهما يبلغ من العمر 9 أشهر وشقيقته البالغة من العمر عامين، في عداد المفقودين.

وتعرضت أجزاء أخرى من الساحل الشرقي لأمطار غزيرة، بما في ذلك ولاية فيرمونت. وقالت السلطات هناك إن الانهيارات الأرضية قد تصبح مشكلة حيث تتعامل الولاية مع مزيد من الأمطار بعد أيام من الفيضانات.