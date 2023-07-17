مصرع طفل غرقا بالمراغة شمال سوهاج سقط بالترعة المارة أمام منزله

سوهاج محمود مقبول

تمكنت قوات الإنقاذ النهرى بسوهاج، من انتشال جثة طفل يبلغ من العمر 5 سنوات، عقب سقوطه بإحدى الترع بناحية قرية فزاره دائرة مركز شرطة المراغة شمال محافظة سوهاج، وذلك أثناء قيامه باللهو على حافة الترعة المجاورة لمنزله.

كان اللواء مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من نائبه لقطاع الشمال يفيد بغرق طفل بإحدى الترع المجاورة لمنزله بدائرة مركز شرطة المراغة وتم إنتشال الجثة بمعرفة قوات الإنقاذ النهرى وتم نقلها للمستشفى المركزى.

وبالفحص تبين من خلال التحريات غرق طفل بترعة الكراعى بناحية فزاره دائرة مركز المراغة، تم انتشال الجثة وحدة الإنقاذ النهرى تبين غرق الطفل "صلاح.ا.ا. م" 5 سنوات ويقيم بذات الناحية تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى المراغة المركزى.

وبسؤال والده المدعو أحمد ا م ع 41 سنة عامل ويقيم بذات الناحية قرر بأنه أثناء لهو نجله المذكور على حافة الترعة المجاورة لمنزله انزلقت قدماه وسقط بها مما نتج عنه غرقه ووفاته ونفى الشبهة الجنائية.

بتوقيع الكشف الطبى على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة "إسفكسيا الغرق" وتم تحرير محضرًا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التى تولت التحقيق فى الواقعة وصرحت بدفن الجثة.