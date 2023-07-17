مصرع شخص نتيجة تصادم قطار مع سيارة فى الإسماعيلية

الإسماعيلية- صبرى غانم

لقى شخص مصرعه نتيجة تصادم قطار مع سيارة بمنطقة المحسمة دائرة مركز القصاصين بمحافظة الإسماعيلية، وتم نقل الجثة الى مشرحة مستشفى القصاصين تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة مع قطار بقرية المحسمة دائرة مركز القصاصين.

على الفور انتقلت الاجهزة الامنية الى مكان الحادث كما تم الدفع بـ4 سيارات أسعاف برئاسة الدكتور مدير مرفق إسعاف محافظة الإسماعيلية إلى مكان الحادث الذى أسفر عن مصرع سائق السيارة وتم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى القصاصين تحت تصرف النيابة العامة.

وقال شهود عيان بأن قطار قادم من الزقازيق متجه إلى الإسماعيلية اصطدام بالسيارة مما اسفر عن مصرع سائق السيارة.

ومن جانبها قامت الأجهزة التنفيذية برفع السيارة من على قضبان السكك الحديدية، وقال مصدر مسؤول بأن حركة القطارات تسير بصورة طبيعية.