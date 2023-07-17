مساهمات عديدة للتحالف الوطنى للعمل الأهلى منذ نشأته.. تعرف عليها بالأرقام

كتب أمين صالح

قدم التحالــف الوطنـي للعمـل الأهلـي التنمــوي عددا كبيرا من الإنجازات والمساهمات منذ نشأته منذ أشهر قليلة من أجل خدمة المواطنين ومساعدة الدولة في مواجهة التحديات الاقتصادية، نستعرض منها ما يلى: