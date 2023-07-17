مسئول روسى يتهم أوكرانيا بشن هجوم على جسر القرم أسفر عن مقتل وإصابة ثلاثة

وقال كنستانتينوف، عبر "تيلجرام"، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الاثنين، "إن السيطرة على كامل ساحل البحر الأسود وتحرير خيرسون ونيكولايف وأوديسا، سيمنع كييف من مهاجمة شبه جزيرة القرم ".. مطالبا بعدم عقد أي صفقات مع أوكرانيا حتى "لا تستغل هذه الصفقة لضربنا"، وفق قوله.

وأشارت القناة إلى أنه تم إيقاف حركة المرور فوق جسر القرم، إثر مقتل شخصين وإصابة طفل .. موضحة أن وكالات إنفاذ القانون وجميع الخدمات المعنية تعمل في المكان.

وفي سياق متصل، أوفدت لجنة التحقيقات الروسية محققين إلى جسر القرم؛ للتحقيق في ملابسات الحادث.. ولم تؤكد وزارة النقل الروسية التقارير عن تضرر دعامات الجسر، مشيرة إلى أن أضرارا لحقت بجزء من طريق السيارات على الجسر.