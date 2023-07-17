مد فترة التقديم للدورة الثانية للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء بالإسماعيلية

عقد المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية اجتماعًا اليوم، لمناقشة وتذليل العقبات التي تواجه أصحاب المشروعات الخضراء الذكية في التسجيل في الدورة الثانية للمبادرة.

وذلك بحضور السكرتير العام للمحافظة، ومدير إدارة البيئة ومنسق عام المبادرة بالمحافظة ومدير مكتب خدمة المستثمرين بالمحافظة ومعاون المحافظ للشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة وممثلي جامعة قناة السويس، المجلس القومي للمرأة، جهاز تنمية المشروعات، المجتمع المدني.

وخلال الاجتماع تمت مناقشة 95 مشروعا متقدم حتى الآن على المنصة في الدورة الثانية للمبادرة من خلال جهات الحضور.

وأكد "عصام" أن هناك استفادة لجميع المشاركين هذا العام، من خلال الندوات والتوعية التي يقوم بها فريق الدعم الفني ومنسقي المبادرة للاستفادة من التجارب الناجحة العام الماضي، والتعرف على آليات الاشتراك وكيفية اختيار الفئة ونشر الوعي بالمبادرة؛ لجذب العديد من أصحاب المشروعات الصغيرة والناشئة والجهات البحثية، بالإضافة إلى المجتمع المدني والمجلس القومي للمرأة والمديريات والهيئات للمشاركة في جميع فئات المسابقة.

مشيرًا إلى أن الدولة تسعى بكل طاقاتها لتوطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات، والعمل على تقليل مخاطر الاحتباس الحراري ونتائج التطوير التكنولوجي والآثار السلبية للتغيرات المناخية.

ومن الجدير ذكره، أن المبادرة يتم من خلالها اختيار ستة مشروعات خضراء ذكية، يتحقق من خلالها تلك الرؤى، وفقًا لمعايير اختيار المشروعات الخضراء الذكية حيث تنقسم تلك المشروعات إلى 6 فئات هي "المشروعات كبيرة الحجم والمشروعات المتوسطة والمشروعات المحلية الصغيرة خاصة المرتبطة بالمبادرة الرئاسية (حياة كريمة) والمشروعات المقدمة من الشركات الناشئة والمشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة والمبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح"، وذلك على أن تستهدف المشروعات المقدمة المجالات الآتية "مشروعات تقوم على ممارسات الأعمال المراعية للبيئة والتي تؤدي إلى خفض انبعاثات الكربون والتلوث، وتعزيز كفاءة الطاقة والموارد والحد من فقدان التنوع البيولوجي والتخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف مع تغير المناخ والحفاظ على الموارد الطبيعية وحفظ التنوع البيولوجي والحد من التلوث والسيطرة عليه".

وأعلن اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية أنه تم مد فترة التقديم للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في دورتها الثانية حتى الأول من سبتمبر القادم وذلك من خلال التسجيل عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالمبادرة.