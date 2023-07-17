اليوم السابع
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مديرية العمل بالقليوبية توفر 64 فرصة عمل فى 4 شركات.. تعرف عليها

الإثنين، 17 يوليو 2023 04:13 م
مديرية العمل بالقليوبية توفر 64 فرصة عمل فى 4 شركات.. تعرف عليها فرص العمل بالقليوبية
القليوبية إبراهيم سالم

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أعلنت مديرية العمل فى محافظة القليوبية، بقيادة إيمان شحاتة مدير المديرية، توفير 64 فرصة عمل فى 4 شركات، برواتب مجزية طبقا للخبرات المطلوبة لبعض المهن، خلال شهر يوليو الجاري.
 
وقالت مديرية العمل، فى بيان لها، إن المديرية وفرت هذه الفرص فى إطار الإسهام فى الحد من مشكلة البطالة، مشيرة إلى أن الرواتب الخاصة بتلك الوظائف مجزية جدا ويزداد المرتب بتلك الشركات حسب الخبرة الخاصة بالمتقدمين لتلك الوظائف.
 
وأكدت مديرية العمل فى القليوبية، أن المهن المطلوبة يتم التأمين عليها اجتماعيًا، مشيرة إلى أنه تتم متابعة التعيين مع الشركات، وعرض استمارة (1) تأمينات عليه شهريا بفرص العمل التي تم تعيينها.
 
واستكملت، أنه سيتم فتح باب تلقى الطلبات، غدا الثلاثاء، حتى استيفاء العدد المطلوب، من الساعة التاسعة صباحا حتى الثانية عصرا، ما عدا يومى الجمعة والسبت، إلى إدارة بحوث العمالة بمديرية القوى العاملة بالقليوبية "بنها - كورنيش النيل - الفلل" بجوار ديوان عام المحافظة، أو مكاتب التشغيل التابعة لمحل إقامة الراغبين فى العمل تسهيلا عليهم.
 
 
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