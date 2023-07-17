اليوم السابع
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محافظ كفر الشيخ يقود حملة لإزالة الإشغالات ليلا

الإثنين، 17 يوليو 2023 01:25 ص
محافظ كفر الشيخ يقود حملة لإزالة الإشغالات ليلا جانب من حملة لإزالة الاشغالات ليلا
كفر الشيخ- محمد سليمان

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قاد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بحضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، حملة ليلية لإزالة الإشغالات، استكمالا للحملة النهارية التي شنها مجلس مدينة كفر الشيخ، موجها بتكليف نائبين عن الإشغالات في الفترة المسائية بغرب كفر الشيخ، وأخر بشرق كفر الشيخ.

وقرر محافظ كفر الشيخ، غلق 2 كافتيريا لمدة 48 ساعة، لتعديهم على الطرف بشارع المصنع، وشارع صلاح سلامة، كما وجه بإزالة الإشغالات بميدان الملك عبدالله، موجها باستمرار إزالة الاشغالات في الفترتين النهارية والليلية، محذرًا من التعدي على الطرق، وإعاقة الحركة المرورية.

جانب من حملة لازالة الاشغالات ليلا
جانب من حملة لازالة الاشغالات ليلا

 

جانب من حملة يقودها محافظ كفر الشيخ
جانب من حملة يقودها محافظ كفر الشيخ

 

محافظ كفر الشيخ يقةود حملة لازالة الاشغالات
محافظ كفر الشيخ يقةود حملة لازالة الاشغالات

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