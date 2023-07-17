محافظ كفر الشيخ يتابع إصلاح هبوط أرضى بشارع معهد الكبد.. صور

كفر الشيخ- محمد سليمان

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، واللواء تامر سعيد السكرتير العام، إصلاح الهبوط الأرضي بشارع معهد الكبد، بحضور المهندس حسن موافي، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، وصلاح مكرم، رئيس قطاع مياه الشرب بكفر الشيخ.

ووجه محافظ كفر الشيخ، بسرعة إصلاح الهبوط الأرضي، ومتابعة الحركة المرورية بالشارع، ووضع لافتات إرشادية، لحين الانتهاء من إصلاح الهبوط، موجها الشكر للعمال والمهندسين المتواجدين، لاصلاح الهبوط الأرضي.



اصلاح هبوط ارضي بالشارع المقابل لمعهد الكبد



الهبوط الارضي ومتابعة محافظ كفر الشيخ