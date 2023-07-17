اليوم السابع
Ads
الإثنين، 17 يوليو 2023 01:36 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ كفر الشيخ يتابع إصلاح هبوط أرضى بشارع معهد الكبد.. صور

الإثنين، 17 يوليو 2023 12:49 ص
محافظ كفر الشيخ يتابع إصلاح هبوط أرضى بشارع معهد الكبد.. صور اصلاح هبوط أرضي بالشارع المقابل لمعهد الكبد
كفر الشيخ- محمد سليمان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، واللواء تامر سعيد السكرتير العام، إصلاح الهبوط الأرضي بشارع معهد الكبد، بحضور المهندس حسن موافي، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، وصلاح مكرم، رئيس قطاع مياه الشرب بكفر الشيخ.

ووجه محافظ كفر الشيخ، بسرعة إصلاح الهبوط الأرضي، ومتابعة الحركة المرورية بالشارع، ووضع لافتات إرشادية، لحين الانتهاء من إصلاح الهبوط، موجها الشكر للعمال والمهندسين المتواجدين، لاصلاح الهبوط الأرضي.

اصلاح هبوط ارضي بالشارع المقابل لمعهد الكبد
اصلاح هبوط ارضي بالشارع المقابل لمعهد الكبد

 

الهبوط الارضي ومتابعة محافظ كفر الشيخ
الهبوط الارضي ومتابعة محافظ كفر الشيخ

 

توجيهات لاصلاح الهبوط الاررضي
توجيهات لاصلاح الهبوط الاررضي

 

 


كفر الشيخ

اخبار كفر الشيخ

هبوط أرضي

معهد بحث علاج أمراض الكبد

محافظة كفر الشيخ



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة