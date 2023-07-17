اليوم السابع
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الإثنين، 17 يوليو 2023 04:53 م
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محافظ دمياط تناقش عددا من الملفات الخاصة بمنطقة الامتداد العمرانى في رأس البر

الإثنين، 17 يوليو 2023 03:30 م
محافظ دمياط تناقش عددا من الملفات الخاصة بمنطقة الامتداد العمرانى في رأس البر جانب من الإجتماع
دمياط معتز الشربيني

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ناقشت  الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، عدد من الملفات الخاصة بمنطقة الامتداد العمرانى بمدينة رأس البر، وذلك خلال اجتماع جاء برئاستها اليوم بحضور رئيس الوحدة المحلية لمدينة رأس البر و مديرى شركتى مياه الشرب و الصرف الصحي والكهرباء وعدد من مديرى الادارات المعنية بتلك الجهات.

حيث تم عرض الموقف الحالى للمنطقة و كذلك موقف المرافق بها ، كما ناقشت آلية استكمال أعمال مد شبكات وخطوط الخدمة لمرفق الكهرباء للتقسيمات الغير مخدومة والتى ستتم من خلال قطاع الكهرباء ، حيث وجهت " المحافظ " بسرعة إعداد الدراسات المطلوبة لتنفيذ هذا المخطط ، بما يتناسب مع طبيعة المنطقة و الرؤى المستقبلية لها مع ضرورة وضع تلك الدراسات بناءً على معاينة الوضع على أرض الواقع ، مؤكدة على ضرورة التنسيق بين القطاع والوحدة المحلية لتنفيذ ذلك..

وعلى جانب آخر،، اطلعت " محافظ دمياط " على الإجراءات التى قامت بها شركة مياه الشرب والصرف الصحى بعد استلامها للمشروعات بالمنطقة، لاستكمال أعمال الشبكات للمياه والصرف الصحى ، كما ناقشت ملامح الخطة القادمة لتنفيذ تلك الأعمال.


دمياط

اخبار دمياط

راس البر

الامتداد العمراني



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