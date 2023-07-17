اليوم السابع
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الإثنين، 17 يوليو 2023 06:27 م
أكرم القصاص
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محافظ الوادى الجديد يلتقى وفدا من المستثمرين الإيطاليين لبحث التعاون

الإثنين، 17 يوليو 2023 05:16 م
محافظ الوادى الجديد يلتقى وفدا من المستثمرين الإيطاليين لبحث التعاون جانب من اللقاء
الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

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التقى اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم الاثنين، وفدا من المستثمرين الإيطاليين، الذي يزور المحافظة لبحث آليات التعاون في مجال الاستثمار الزراعي، وذلك بحضور اللواء هشام محمد رئيس جهاز تعمير الوادي الجديد وعدد من التنفيذيين المعنيين في مجالات الزراعة والري واستصلاح الأراضي .
 
وأوضح المحافظ أن اللقاء تناول استعراض أبرز المقومات والفرص الاستثمارية المتاحة بالمحافظة، و المشروعات والمبادرات التنموية الجارية، وجهود المحافظة لتوفير مناخ جاذب للاستثمار الجاد وتيسير كافة الإجراءات اللازمة.
 
وأشار المحافظ إلى أن الجانب الإيطالي أكد تطلعه للاستفادة من المزايا التنافسية التي تحظى بها المحافظة وخاصة في مجالات الاستثمار الزراعي والطاقة المتجددة لتنفيذ مشروعات استثمارية وتنموية بهذه القطاعات.
 
 
 

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