اليوم السابع
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الإثنين، 17 يوليو 2023 11:02 م
أكرم القصاص
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محافظ الغربية يناقش تطوير المحاور المرورية والطرق الرئيسية بطنطا والمحلة

الإثنين، 17 يوليو 2023 10:07 م
محافظ الغربية يناقش تطوير المحاور المرورية والطرق الرئيسية بطنطا والمحلة جانب من الاجتماع
الغربية عادل ضرة

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عقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، اجتماعاً مع الهيئة العامة للطرق والكباري، بحضور المهندس أحمد عابد رئيس هيئة الطرق والكباري بالغربية، الدكتور محمود عيسى رئيس حي ثان طنطا والمهندسة شيماء عامر مدير مشروعات الهيئة، وذلك لاستعراض المقترحات الخاصة بتطوير المحاور المرورية والطرق الرئيسية بمدينتي طنطا والمحلة الكبرى. 
 
وخلال اللقاء استعرض رحمي مع الحاضرين الخطط المقترحة لتطوير المحاور بطنطا والمحلة وذلك ضمن خطة المحافظة وحرصها المستمر على فتح محاور مرورية جديدة وتطوير وتوسعة الطرق الرئيسية وذلك بهدف تخفيف الضغط على الطرق والشوارع الرئيسية بالمدن.
 

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