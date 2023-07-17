محافظ الشرقية: إيقاف المقصرين عن العمل فى الوحدة المحلية بالعباسة

الشرقية - إيمان مهنى

أصدر الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية ، القرار 5717 لسنة 2023 بوقف كل من : "ه. م .أ" رئيس الوحدة المحلية بالعباسة – التابعة لرئاسة مركز ومدينة أبوحماد، و" م .ح. م " رئيس القسم الهندسي بالوحدة المحلية بالعباسة، "ر. م. ع، مشرف بالقسم الهندسي بالوحدة المحلية ، " ص. ف. ع " مشرف فني بالوحدة المحلية بالعباسة، عن العمل احتياطياً لمدة ثلاثة أشهر أو لحين انتهاء التحقيق معهم أيهما أقرب مع صرف نصف الأجر خلال مدة الوقف.

وأكد محافظ الشرقية، أنه دائم المتابعة لأداء رؤساء المراكز والمدن والأحياء والوحدات المحلية القروية والعاملين بالإدارات الهندسية، وذلك لضبط منظومة العمل وتحسين مستوي الأداء، واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المقصرين.