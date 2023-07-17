محافظ الجيزة يترأس اللجنة العليا للمتقدمين لوظيفة نواب رؤساء الأحياء

كتبت – مرام محمد

ترأس اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، اللجنة الدائمة لاختيار شاغلي الوظائف القيادية والمشكلة من نائب المحافظ للمراكز والمدن والسكرتير العام للمحافظة والسكرتير العام المساعد ومدير الموارد البشرية .

وأجرى المحافظ مقابلات شخصية للمتقدمين لشغل منصب نواب لرؤساء الأحياء من موظفي الأحياء والمراكز والمدن والجهات التابعة والتي تم الإعلان عنها، وذلك تمهيدا لاختيار الأنسب من بينهم لشغل الوظائف المعلنة.

أكد المحافظ على أن التغييرات تستهدف اختيار قيادات ميدانية وقادرة على اقتحام المشاكل وسرعة التعامل معها لتخفيف الأعباء وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

وأكد اللواء أحمد راشد، أن المحافظة تسعى دائما إلى اختيار العناصر المؤهلة لشغل الوظائف القيادية مع تطبيق قواعد ومبادئ الكفاءة والشفافية والعمل على ضخ دماء جديدة من المتميزين للمناصب القيادية للمحافظة لتكون قادرة على العطاء والتفاني في العمل ومواصلة تحسين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأضاف محافظ الجيزة، أن اللجنة ناقشت المتقدمين خلال المقابلات الشخصية للتعرف على خبراتهم والاستماع لمقترحاتهم لتطوير الوظيفة المتقدمين إليها، لافتًا إلى أن اللجنة تقوم بمناقشة المتقدمين حول أفكارهم لتحسين منظومة العمل خلال فترة التقديم على المسابقة لتطوير الأداء في الإدارة المحلية في حال اختيارهم، خاصةً أن مهام تلك الوظائف تعتمد على العمل الميدانى والنزول إلى الشارع والتجاوب مع المطالب الجماهيرية الملحة للمواطنين.