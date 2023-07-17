محافظ الإسكندرية ومساعدا وزير العدل يفتتحون مكتب توثيق السيارات بالمنشية.. صور

الإسكندرية -أحمد الزغبي

افتتح اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية والمستشار أشرف حجازي مساعد وزير العدل للشهر العقاري والمستشار ربيع قاسم مساعد وزير العدل لشؤون أبنية المحاكم، مكتب توثيق السيارات بالشهر العقاري.

‏جاء ذلك بمجمع محاكم الإسكندرية، بجضور المستشار تامر الخطيب رئيس محكمة شرق الإسكندرية الابتدائية، والمستشار عبد الله الخولي رئيس محكمة غرب الإسكندرية الابتدائية ،والمستشار محمد عبد السلام المحامي العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية ، والمستشار فاروق حميده نائب رئيس محكمة شرق الإسكندرية .

حيث تم افتتاح مكتب توثيق السيارات بالشهر العقاري قاعة رقم 2 بالدور الاول داخل مجمع محاكم الإسكندرية بالمنشية واستمع محافظ الإسكندرية ومساعدي وزير العدل الي المواطنين .

يأتي ذلك في إطار توجيهات رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي بزيادة عدد مكاتب وفروع التوثيق وتزويد هذه المكاتب بأحدث التقنيات التكنولوجية وأفضل العناصر البشرية لتأدية الخدمة للمواطنين على أكمل وجه.