محافظ الإسكندرية: إنشاء جراج سيارات لتخفيف الزحام أمام محاكم المنشية

الإسكندرية -أحمد الزغبي

أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أنه ناقش مع المستشار ربيع قاسم مساعد وزير العدل لشؤون أبنية المحاكم، مشكلة الزحام اليومي والتكدس المروري أمام محاكم الإسكندرية بمنطقة المنشية.

وأكد "الشريف" أن مشكلة الزحام والتكدس المروري أمام محاكم الاسكندرية ، مشكلة قائمه منذ عشرات السنين ،وتتسبب في زحام يومي بسبب اعداد السيارات الموجودة أمام المحاكم ، وأنه متابع لتلك المشكلة منذ فترة طويلة ، وخلال افتتاح مكتب توثيق السيارات بمجمع محاكم الاسكندرية ، تمت مناقشة مشروع إنشاء جراج سيارات لتخفيف الزحام أمام مجمع المحاكم .

جاء ذلك خلال افتتاح اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية والمستشار أشرف حجازي مساعد وزير العدل للشهر العقاري والمستشار ربيع قاسم مساعد وزير العدل لشؤون أبنية المحاكم ، مكتب توثيق السيارات بالشهر العقاري داخل مجمع محاكم الاسكندرية.

وجاء الافتتاح بحضور المستشار تامر الخطيب رئيس محكمة شرق الإسكندرية الابتدائية ،والمستشار عبد الله الخولي رئيس محكمة غرب الإسكندرية الابتدائية ،والمستشار محمد عبد السلام المحامي العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية، والمستشار فاروق حميده نائب رئيس محكمة شرق الإسكندرية .



محافظ الإسكندرية خلال افتتاح مكتب توثيق السيارات



محافظ الاسكندريةومساعدا وزير العدل خلال افتتاح مكتب توثيق السيارات



