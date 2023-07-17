متى غرة محرم وبداية العام الهجري 1445.. جمعية فلكية ترد

كتب محمود راغب

تشير الحسابات الفلكية بأن القمر سيصل منزلة الاقتران لشهر محرم اليوم الإثنين (يوم التحري) 29 ذو الحجة 1444 الموافق 17 يوليو 2023 - حسب تقويم أم القرى - عند الساعة 09:31 مساءً بعد غروب الشمس والقمر من أفق مكة المكرمة.

وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها، أن الاقتران أحد منازل القمر ويعني اجتماع الشمس والقمر على ارتفاع واحد في السماء أي عندما يقعان على خط طول سماوي واحد وخط عرض سماوي مختلف (الاقتران غير المرئي) ويكون القمر منتقل من غرب الشمس إلى شرقها وهو حدث عالمي يتم في لحظة واحدة بالنسبة لجميع ارجاء الأرض.

ويوم الثلاثاء 30 ذو الحجة 1444 الموافق 18 يوليو 2023 - حسب تقويم ام القرى ستغرب الشمس من أفق مكة المكرمة عند الساعة 07:06 مساء وفي ذلك الوقت سيكون القمر فوق الأفق على إرتفاع (09) درجات والزاوية التي تفصله عن الشمس "الاستطالة" (10) درجات واضاءته (0.8 %) وسيغرب عند الساعة 07:50 مساءً بعد ( 48 دقيقة) من غروب الشمس، وبذلك ستتحقق شروط دخول الشهر فلكياً، أما رؤية القمر ستكون صعبة بالعين المجردة بسبب إضاءته الضئيلة ولكن الفرصة مهيأة بواسطة أجهزة الرصد .

وسيتبع ذلك منزلة أخرى من منازل القمر تسمى " الإهلال" وتعني رؤية هلال القمر الجديد بسهولة بعد إقترانه مع الشمس وخروجه من منزلة (المحاق) وإبتعاده مسافة كافية عن الشمس لظهور النور على سطحه وسيكون الفرصة مهيأة اليوم التالي.

ففي يوم الاربعاء 01 محرم 1445 الموافق 19 يوليو 2023 - حسب تقويم ام القرى- ستغرب الشمس من أفق مكة المكرمة عند الساعة 07:06 مساءً وسيكون القمر فوق الأفق على إرتفاع (18) درجة والزاوية التي تفصله عن الشمس "الاستطالة" (20) درجة واضاءته (3.2 %) وستكون رؤيته سهلة بالعين المجردة وسيغرب عند الساعة 08:34 مساءً بعد ( 1 ساعة و 28 دقيقة) من غروب الشمس.

واختتم التقرير: ما ذكر سابقاً هو توضيح للجانب العلمي فقط أما تحديد بداية الشهر سيكون وفق ما سيصدر عن دائرة الأهلة بالمحكمة العليا لذا جرى التنويه.