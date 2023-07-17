لو مسافر في الويك إند.. انتبه لهذه النصائح الأساسية لإدارة بشرتك وشعرك

كتبت إيناس البنا

السفر تجربة مثيرة تتيح لك استكشاف وجهات وثقافات جديدة وخلق ذكريات دائمة، ومع ذلك ، يمكن أن يؤثر ذلك أيضًا على بشرتك وشعرك إذا لم تأخذ الرعاية المناسبة، سواء كنت تخطط لقضاء عطلة نهاية أسبوع قصيرة أو إجازة طويلة، فإليك بعض النصائح الأساسية لإدارة بشرتك وشعرك أثناء السفر وفقا لموقع " prevention"

لا تنسى البقاء رطبًا

من أهم الأشياء التي يمكنك القيام بها لبشرتك وشعرك أثناء السفر هو الحفاظ على رطوبتك، غالبًا ما يعرضنا السفر لمناخات مختلفة، وكبائن الطائرات الجافة ، وزيادة التعرض لأشعة الشمس، تأكد من شرب الكثير من الماء طوال رحلتك للحفاظ على رطوبة بشرتك وشعرك من الداخل.

الترطيب

لمكافحة الجفاف الذي يمكن أن يحدث أثناء السفر ، ضعي مرطبات مناسبة للسفر لكل من وجهك وجسمك. وفقًا لـ Harvard Health Publishing ، يساعد الترطيب عن طريق حبس الماء ومنع جفاف الجلد. يمكنك وضع المرطب على بشرتك بعد التنظيف وقبل النوم.

احمي بشرتك من الشمس

الحماية من أشعة الشمس أمر بالغ الأهمية ، خاصة عند السفر إلى وجهات مشمسة. ضع واقيًا من الشمس واسع الطيف مع عامل حماية من الشمس (SPF) 30 أو أعلى على الأقل على جميع المناطق المكشوفة من بشرتك ، بما في ذلك وجهك ورقبتك ويديك.

حافظ على شعرك محميًا

قد يؤدي السفر إلى تعريض شعرك لعدة عوامل مثل الشمس والرياح والرطوبة، مما قد يؤدي إلى الجفاف والتلف. وبالتالي ، يجب أن تحزمي قبعة عريضة الحواف أو وشاحًا لحماية شعرك من أشعة الشمس الضارة.

تبسيط روتينك للعناية بالبشرة

أثناء التنقل ، من الأفضل تبسيط روتين العناية ببشرتك لتوفير الوقت والمساحة في أمتعتك. التزم بالأساسيات: التنظيف والترطيب والحماية. ضع في اعتبارك استخدام منتجات متعددة الأغراض مثل المرطب مع عامل حماية من الشمس أو مرطب ملون يجمع بين الترطيب والحماية من أشعة الشمس.

قم بتعبئة المنتجات الملائمة للسفر

استثمر في أدوات النظافة بحجم السفر أو انقل منتجاتك المفضلة إلى حاويات السفر لتوفير المساحة والامتثال للوائح شركات الطيران. ابحث عن حاويات مانعة للتسرب لتجنب أي حوادث مؤسفة أثناء النقل.

ابق متسقًا مع روتينك

يمكن أن يؤدي السفر إلى تعطيل روتينك اليومي ، ولكن حاول أن تحافظ على اتساقك مع نظام العناية بالبشرة والعناية بالشعر قدر الإمكان. ستشكرك بشرتك وشعرك على الاستقرار وسط البيئة المتغيرة. إذا كنت تنظف وجهك عادةً قبل النوم ، فاستمر في ذلك ، حتى لو كنت مرهقًا من يوم طويل من الاستكشاف.

ممارسة النظافة الجيدة

يعد الحفاظ على النظافة أثناء السفر أمرًا ضروريًا لصحة الجلد والشعر. اغسلي وجهك بمنظف لطيف لإزالة الأوساخ والزيوت والملوثات المتراكمة طوال اليوم. لمنع انتقال البكتيريا ، امتنع عن لمس وجهك بأيدي غير مغسولة.

خذ قسطًا كافيًا من الراحة

قد يكون السفر متعبًا ، لذا احرصي على الحصول على قسط كافٍ من الراحة للسماح لبشرتك وشعرك بالتعافي. يمكن أن يؤدي قلة النوم إلى بشرة باهتة ، وانتفاخ العينين ، وهشاشة الشعر. اهدف إلى الحصول على سبع إلى ثماني ساعات من النوم الجيد كل ليلة لتبدو وكأنك في أفضل حالاتك.

تناول الأطعمة الغنية بالمغذيات

أخيرًا ، لا تهمل نظامك الغذائي أثناء السفر. اختر الأطعمة الغنية بالمغذيات التي تدعم صحة البشرة والشعر، قم بتضمين الفواكه والخضروات والبروتينات الخالية من الدهون والحبوب الكاملة في وجباتك لتزويد جسمك بالفيتامينات والمعادن الأساسية التي يحتاجها.