لمرضى ضعف عضلة القلب.. مشروبات هتقويها وتحميك من مضاعفتها

كتبت فاطمة ياسر

عضلة القلب لها دورا مهم لجسم الإنسان، حيث أنها المسئولة عن ضخ الدم المحمل بالأكسجين للأعضاء الحيوية، مما يساهم في مدها بالتغذية الدموية اللازمة، وهناك العديد من الحيل الطبيعية التي تساهم بشكل ملحوظ في تقويتها وحمايتها من التعرض لأي مضاعفات أو ضعف، ويقدمها التقرير المنشور عبر موقع "verywellhealth"، ومنها: