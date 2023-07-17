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لجنة اختبارات القدرات بالجامعات: تطبيق بنوك أسئلة المهارات بقواعد العام الماضى

الإثنين، 17 يوليو 2023 04:00 ص
لجنة اختبارات القدرات بالجامعات: تطبيق بنوك أسئلة المهارات بقواعد العام الماضى موقع التنسيق
كتب محمد صبحى

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كشف الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان ورئيس اللجنة العليا لاختبارات القدرات، عن تفاصيل استعدادات اللجنة لتنظيم اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة 2023، وذلك بالنسبة للكليات التى يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة لذلك والتى تتطلب مهارات خاصة.
 
وأكد الدكتور السيد قنديل فى تصريحات لـ" اليوم السابع"، أن سيتم تطبيق نفس القواعد المعمول بها المنظمة لاختبارات القدرات فى العام الماضى، مع الالتزام بضوابط وقرارات المجلس الأعلى للجامعات بشأن إلغاء اختبارات القدرات للالتحاق بكليات الإعلام والتمريض والتعليم التكنولوجى واستمرار تنظيمها لكليات الفنون، مشيرا إلى أن سيتم الابقاء على استبعاد سؤال المعرفة والاكتفاء بأسئلة المهارات لقياس مهارات الطلاب.
 
وأضاف رئيس اللجنة العليا لاختبارات القدرات، أن اللجنة بدأت فى وضع بنوك الاسئلة لوضع اختبارات القدرات من خلال استقبال الاسئلة من لجان القطاع تمهيدا لطباعة الاسئلة ووضعها فى المظاريف الخاصة بها ، وذلك بالنسبة لكليات الفنون الجميلة والفنون التطبيقية والفنون الجميلة عمارة والتربية الفنية والتربية الموسيقية والتربية الرياضية والتربية الفنية بالنسبة لاقسام كليات التربية النوعية.
 
وأشار الدكتور السيد قنديل، إلى أنه سيتم تطبيق نفس القواعد المعمول بها فى اختبارات القدرات بالعام الماضى، لافتا إلى أنه من المتوقع استمرار تنظيم اختبارات القدرات بعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة مباشرة وقبل إعلان النتائج خاصة وذلك لانجاز اختبارات القدرات قبل انطلاق موسم تنسيق القبول بالكليات.
 
 

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