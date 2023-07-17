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كل ما تريد معرفته عن مشروع تطوير كوبرى 15 مايو ليصبح 5 حارات مرورية

الإثنين، 17 يوليو 2023 10:13 ص
كل ما تريد معرفته عن مشروع تطوير كوبرى 15 مايو ليصبح 5 حارات مرورية مشروع تطوير وتوسعة كوبرى 15 مايو
كتبت – مرام محمد

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تواصل أجهزة الدولة تنفيذ مشروع توسعة وتطوير كوبري 15 مايو، المقام منذ عام 1975م، وذلك في ضوء خطة رفع كفاءة شبكة الطرق والمحاور المرورية بمحافظة الجيزة، بما يسهم فى القضاء على الاختناقات المرورية.

ويوضح "اليوم السابع" في السطور التالية تفاصيل مشروع تطوير كوبري 15 مايو، حيث يتكون المشروع من عدة مراحل على النحو التالي:

-المرحلة الأولى: توسعة الكوبري من حارتين لـ5 حارات مرورية.

-المرحلة الثانية: رفع كفاءة وتطوير جزء من الكوبري الحالي، والتي بدأت تؤتى ثمارها قبل انتهاء المشروع سواء أعلى الكوبري أو على الطريق السطحي، وإنشاء واستحداث مطالع ومنازل جديدة للكوبري لربط مناطق كالزمالك، ومدينة 6 أكتوبر وميدان لبنان، وتفتيت الكثافات المرورية وتسهيل الحركة المرورية بين محافظتى القاهرة والجيزة.

-المرحلة الثالثة: إزالة جزء من الكوبري بالمنطقة الواقعة بنهاية شارع جامعة الدول العربية، أثبتت الاختبارات انتهاء العمر الافتراضي للخرسانة به وعدم صلاحيتها للاستمرار واستيعاب الأحمال المرورية الجديدة عليها بعد توسعة الكوبري لـ5 حارات مرورية.

يُذكر أن محافظة الجيزة طفرة غير مسبوقة في قطاع الطرق والكباري، وذلك وفق خطة موسعة استهدفت تطوير الطرق الرئيسية والفرعية وإنشاء محاور مرورية جديدة تحقق انسيابية في الحركة المرورية وتقلل مسافة الرحلات بإقليم القاهرة الكبرى، فقد شهدت مؤخرا تشغيل محور الفريق كمال عامر تجريبيا فى المسافة من تقاطعه مع الطريق الدائرى بمنطقة المنيب جنوباً، حتى تقاطعه مع الطريق الدائرى شمالاً بمنطقة إمبابة بطول 12 كم وعرض (33 - 65.5)م، ولتعظيم الاستفادة من المشروع، جار تنفيذ امتداد المحور للربط مع محور تحيا مصر شمالاً، ليصبح إجمالى طول المحور 15كم، علاوة على إنشاء محور عمرو بن العاص الجدبد ثاني محور مروري حر يربط بين شمال وجنوب الجيزة بعد محور الفريق كمال عامر.


كوبري 15 مايو

تطوير كوبري 15 مايو

محافظة الجيزة

الجيزة

شارع جامعة الدول العربية

منطقة الزمالك

مدينة 6 أكتوبر

إزالة جزء من كوبري 15 مايو

كوبرى 15 مايو



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