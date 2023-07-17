قوافل حياة كريمة العلاجية تبدأ عملها بالكشف الطبى على أهالى مدينة حلايب اليوم

البحر الأحمر - عماد عرفة

تبدأ اليوم الإثنين، القوافل العلاجية الشهرية، التابعة لـ مبادرة حياة كريمة أعمالها بمدينة حلايب، جنوب محافظة البحر الأحمر، والتى من المقرر أن تستغرق فيها لمدة يومين اليوم وغدا، وذلك بعد الانتهاء من أعمال الكشف الطبى على اهالى قرية أبو رماد التابعة لمدينة حلايب أيضا.

وكانت انطلقت القوافل الشهرية خلال شهر يوليو الجارى، يوم الأحد من الأسبوع الماضى، وقضت يومى الأحد والاثنين بقرية الأمل بمدينة رأس غارب، شمال المحافظة، ومنها انتقلت إلى قرية الحمروين التابعة لمدينة القصير، لتقصى فيها يومى الثلاثاء والأربعاء الماضيين الموافقين 11 و12 من الشهر الجارى، ثم إلى قرية المستعمرة بالقصير.

واستكملت القوافل العلاجية اعمالها بعد ذلك بقرية أبو رماد بمدينة حلايب يومى 15 و16 يوليو، ثم اليوم تبدأ اعمالها فى مدينة حلايب وتقضى فيها اليوم وغداً، ومن المقرر أن تصل بعد ذلك إلى منطقة حدربة وأدليت التابعتين للإدارة الصحية بالشلاتين، ثم تنتقل إلى مدينة مرسى علم وتحديدا مركز صحة الأسرة هناك يومين 21 و22 يوليو، وتنتهى القوافل العلاجية من أعمالها خلال الشهر فى قرية أم الحويطات بسفاجا.

وتشمل القوافل العلاجية التابعة لمبادرة حياة كريمة إجراء الكشف الطبى وصرف العلاج وكذلك عمل الأشعة والتحاليل مجانًا، والتحويل إلى المستشفيات إذا لزم الأمر.