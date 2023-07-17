قانون التحالف الوطنى يخدم مصلحة الأسر الأولى بالرعاية.. اعرف أكثر

كتب مدحت وهبة

وجه الدكتور أحمد الخربطلى، رئيس مجلس إدارة جمعية الدكتور مصطفى محمود وعضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لدعمه الدائم للمجتمع المدني في مصر، لافتا إلى أن صدور قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي يصب في مصلحة الأسر الأولى بالرعاية، حيث يسهم في التوسع في توفير العديد من الخدمات والمشروعات التنموية لصالح الأسر الأولى بالرعاية، وأنه خلال الفترة الماضية ساهمت الجمعية في العديد من الأنشطة تحت مظلة التحالف.

ونجح التحالف الوطنى للعمل الأهلى فى رسم سياسات عمل الجمعيات الكبرى بشكل تشاركي تكاملي، والدخول في مشروعات مشتركة والتخطيط بشكل مسبق يضمن التكامل في تقديم الخدمة لا المنافسة والتكرار، كما قام بانفاق 12 مليار جنيه خلال 10 أشهر لمساعدة 30 مليون مواطن، وتم مراجعة كافة ميزانيات أعضاؤه من كافة الجهات الرقابية المنوطة لهذا الدور.

ويتكون التحالف الوطني من 34 كيان تنموي وخدمي (أهمهم الاتحاد العام للجمعيات الأهلية والذي يضم 34 جمعية ومؤسسة أهلية وكيانات خدمية وتنموية منهم الإتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية والذي يضم في عضويته 30 اتحاد نوعيًا و27 اتحاد إقليميًا، بيت الزكاة والصدقات المصري، جامعة القاهرة).

‑ يتواجد التحالف الوطني في 27 محافظة بما في ذلك كافة المناطق الحدودية والنائية على سبيل المثال (62 جمعية شريكة في الوادي الجديد، 18 جمعية شريكة في شمال سيناء، 34 جمعية شريكة في جنوب سيناء).

‑ يصل التحالف إلى كافة مستويات التنظيم الإداري، من خلال أكثر من 325 مقر وفرع مملوكة لمؤسساته، أكثر من 1200 مدرسة مجتمعية في 11 محافظة، 5688 نقطة تخزين على مستوي الجمهورية من خلال الجمعيات القاعدية، و30 ألف جمعية قاعدية (قامت بتقنين أوضاعها).