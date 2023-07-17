فرنسا تدين تعليق روسيا مشاركتها في اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود

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أدانت فرنسا اليوم الاثنين تعليق روسيا مشاركتها في اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود، مؤكدة أن روسيا تتحمل وحدها مسئولية إعاقة الملاحة في هذا المجال البحري، حيث تفرض حصارا غير قانوني على الموانئ الأوكرانية.



وقالت الخارجية الفرنسية -في بيان لها اليوم- إن على روسيا أن تكف عن ابتزازها للأمن الغذائي العالمي وأن تعيد النظر في قرارها.



وأكدت أن فرنسا ستواصل مع شركائها، تكثيف نشاطها من أجل تقليص مخاطر انعدام الأمن الغذائي الذي يضرر السكان الأكثر ضعفا في العالم ويشمل ذلك مبادرة ممرات التضامن التابعة للاتحاد الأوروبي التي تعد أساسية والتي أتاحت نقل 32 مليون طن من الحبوب خارج أوكرانيا منذ شهر مارس 2022.



بالإضافة إلى ذلك، رفعت فرنسا قيمة مساعداتها الغذائية الدولية إلى أكثر من 840 مليون يورو لعام 2023، من أجل مساعدة السكان الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي أو سوء التغذية نتيجة العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا.



وقد أعلنت روسيا، صباح اليوم الاثنين، تعليق مشاركتها في اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود الذي يسمح بتدفق الحبوب من أوكرانيا إلى دول في إفريقيا والشرق الأوسط وآسيا.



وجاء إعلان القرار الروسي على لسان المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف في مؤتمر عبر الهاتف مع الصحفيين، مضيفا أن روسيا ستعود إلى الاتفاق بعد تلبية مطالبها.