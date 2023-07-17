فحص كاميرات المراقبة لكشف ملابسات العثور على جثة طفل وسط القمامة في الوراق

كتب بهجت أبو ضيف

يفحص رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، كاميرات المراقبة المحيطة بمكان العثور على جثة طفل حديث الولادة في الوراق، لكشف هوية المتورط في التخلص منها، بالإضافة إلى الاستماع لأقوال عدد من شهود العيان.

وناظر رجال المباحث الجثة، وتبين عدم وجود أي إصابات ظاهرية بها، ورجحت التحريات الأولية أنه تم التخلص من الطفل عقب ولادته، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد العثور على جثة وسط القمامة في الوراق، توجهت قوة أمنية لمكان البلاغ، وعثر على جثة طفل حديث الولادة، لا توجد به أي إصابات ظاهرية.

تم نقل الجثة إلى المشرحة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجاري تكثيف التحريات لكشف ملابسات الواقعة، للتوصل لهوية المتهم بالتخلص من الطفل بمكان العثور عليه، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.