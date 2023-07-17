غداً انطلاق فعاليات منتدى مصر للتعدين 2023 بحضور كبرى مؤسسات الاستثمار الإقليمية والعالمية

وزير البترول : المنتدى يستعرض الفرص الاستثمارية وتطور السياسات والتشريعات الداعمة لدفع الاستثمار بقطاع التعدين فى مصر

تنطلق غداً وعلى مدار يومين فعاليات منتدى مصر للتعدين 2023 تحت شعار (البناء على 120 عاماً من الاكتشافات الجيولوجية لمستقبل مستدام منخفض الكربون) والذي تنظمه وزارة البترول والثروة المعدنية كحدث رئيسي في أجندة قطاع التعدين الدولية.

ويشهد منتدى مصر للتعدين 2023 حضوراً عالمياً من المتخصصين والخبراء الدوليين ويسلط المنتدى الضوء على الفرص الاستثمارية بقطاع التعدين فى مصر الذي يشهد تحولات غير مسبوقة في التشريعات والإجراءات كما يناقش المنتدى مستقبل قطاع التعدين المصري والفرص الكبيرة التى وفرتها الاستكشافات و كما يبحث المنتدى الترويج للاستثمار بالقطاع ووبناء الشراكات الإيجابية مع كبرى الجهات والمؤسسات العاملة بمجال التعدين لإطلاق إمكانيات القطاع ، ويضم المنتدى أكثر من 40 متحدثًا ، فى مقدمتهم المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية وبندر الخُريف وزير الصناعة والثروة المعدنية بالمملكة العربية السعودية وعدد من وزراء التعدين وممثلى الدول ورؤساء الشركات المشاركة فى المؤتمر .

وأكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أنه سيتم خلال المنتدى استعراض أحدث الفرص الناشئة فى مجال التعدين المصرى، والتطورات الإيجابية فيما يخص السياسات، والتراخيص، والتشريعات، وفرص الاستثمار والاستكشاف، وآليات مواجهة التحديات العالمية والصناعية، ودفع الحوار حول التكنولوجيا والاستدامة، والمشاركة والحصول على معلومات قيمة لتأمين المشروعات وتنمية الاستثمارات ، كما يلقى الضوء على المستجدات العالمية فى هذه الصناعة والفرص والتحديات والجهود اللازمة لخفض الانبعاثات والتحول الأخضر فى قطاع التعدين.

ويشارك فى المنتدى أكثر من 2000 من متخذى القرار وكبار المسؤولين الحكوميين من الدول المشاركة كما يوفر المنتدى للمشاركين فرص التواصل وعقد شراكات أعمال جديدة من خلال المنتدى ، ويسلط المنتدى الضوء على خارطة طريق التمويل فى مصر ومستقبل الاستثمار والشراكات كعامل رئيسى لإطلاق إمكانيات قطاع التعدين.

ويضم منتدى مصر للتعدين أيضاً معرضاً يستضيف 50 عارضاً و 34 راعياً يمثلون مختلف القطاعات الخاصة بسلسلة إمداد التعدين ، كما سيتيح الفرصة للحاضرين لاستكشاف مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات والحلول التى تقدمها الشركات المتخصصة فى مجال خدمات وإمدادات صناعة التعدين المشاركة ، مثل شركات كابيتال وجيو دريل والهيثم للتعدين ومانتراك وكاتربيلر ومجموعة DATC وMetso وبتروجت وCyplus وRed Sea Resources وKomatsu وMSA Labs و ALS Labs وSany وBoart Longyear وAllied Gold Corp وFLSmidth ومجموعة MSA.