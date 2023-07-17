عضو حزب البتريوت الأوكراني: كل مكان احتلته روسيا يعتبر هدفا للجيش الأوكراني

كتب أحمد عرفة

قال رامي أبو شمسية عضو حزب البتريوت الأوكراني، إن القيادة الأوكرانية لم تعلن مسؤوليتها عن الهجوم على جسر القرم، وبالتالي من السابق لأوانه أن يقال إن أوكرانيا مسؤولة عن الهجوم.

وأضاف خلال مداخلة عبر سكايب مع الإعلامية مروة فهمي في برنامج "منتصف النهار" على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن جسر القرم بني على أراضي "احتلتها روسيا عام 2014" بحسب تعبيره، وبالتالي فهو "غير قانوني".

وأوضح أن الجيش الأوكراني أعلن أن "جميع الأراضي التي تحتلها روسيا" هي هدف للجيش الأوكراني، وهو حق مشروع في الحرب أن يدافع الأوكران عن أراضيهم ويحررون أراضيهم.

وذكر أن الجيش الروسي ثاني أقوى جيش في العالم، الذي ادعى قبل عام ونصف أنه سيحتل أوكرانيا في ساعات، بدأ يدافع عن حدوده وأرضه، وتحول من الهجوم للدفاع، وهذا يعني توازن القوى بين روسيا وأوكرانيا.