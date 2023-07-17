طقس الخليج.. رياح بالسعودية مغبر بالإمارات رطب بالبحرين وحار في الكويت

إعداد عبد الوهاب الجندى

حرصا على تقديم الخدمات المتكاملة للقراء الكرام، يقدم اليوم السابع خدمة نشر أحوال الطقس في دول الخليج اليوم الإثنين من خلال النشرات الجوية فى السطور التالية.

طقس السعودية

قال المركز الوطني للأرصاد الجوية في السعودية، إنه "قال المركز الوطني للأرصاد الجوية في السعودية، إنه" بمشيئة الله تعالى تؤثر الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية خاصة على الأجزاء الساحلية من مناطق المدينة المنورة، مكة المكرمة، عسير وجازان. في حين لا تزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من المرتفعات الجنوبية الغربية. كما تعاود درجات الحرارة العظمى ارتفاعها على المنطقة الشرقية وأجزاء من المنطقة الوسطى.

الرياح السطحية: شمالية غربية إلى غربية على الجزء الشمالي والأوسط وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية تتحول خلال فترة الظهيرة إلى غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 12-40 كم/ساعة.

ارتفاع الموج: من نصف المتر إلى متر ونصف.

حالة البحر: خفيف إلى متوسط الموج.

طقس الإمارات

توقع المركز الوطني للأرصاد الإماراتي، أن يكون الطقس اليوم صحوا إلى غائم جزئيا ومغبرا أحياناً، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً، ورطبا ليلاً وصباح “الثلاثاء” على بعض المناطق الساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار والأتربة نهاراً تكون حركتها جنوبية شرقية – شمالية غربية / 10 - 25 تصل إلى 40 كم/س.

وذكر المركز في نشرته اليومية أن الخليج العربي سيكون خفيف الموج، فيما يحدث المد الأول عند الساعة 14:39 والثاني عند الساعة 00:43 والجزر الأول عند الساعة 18:25 والثاني عند الساعة 08:15 .

ولفت إلى أن بحر عمان سيكون خفيف الموج إلى متوسط، فيما يحدث المد الأول عند الساعة 10:28 والثاني عند الساعة 20:56 والجزر الأول عند الساعة 16:13 والثاني عند الساعة 04:02.

طقس الكويت

قالت إدارة الأرصاد الجوية في الكويت، إن طقس اليوم شديد الحرارة والرياح متقلبة الإتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 32 كم/ساعة .

ويكون خلال الليل حار إلى مائل للحرارة والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 32 كم/ساعة .. درجة الحرارة الصغرى: 31 °ﻡ



طقس البحرين

أشارت نشرة الأحوال الجوية الصادرة من وزارة المواصلات والاتصالات في البحرين، إلى أن طقس اليوم الإثنين، رطب نسبيا، يتحول إلى حار خلال النهار .

الرياح شمالية غربية بوجه عام من 5 إلى 10 عقد وتصل من 13 إلى 18 عقدة أحياناً خلال النهار .

ارتفاع الموج من قدم إلى قدمين قرب السواحل ومن 2 إلى 4 أقدام في عرض البحر .

درجة الحرارة العظمى 44 م درجة الحرارة الصغرى 30 م

الرطوبة النسبية العظمى 80 % الرطوبة النسبية الصغرى 15 %