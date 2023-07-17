طرح عملية جمع القمامة فى عدد من القرى بجلسة مزاد بالغربية.. اعرف التفاصيل

الغربية – مصطفى عادل

طرحت محافظة الغربية ممثلة فى إدارة العقود والمشتريات عدد من عمليات جمع القمامة داخل عدد من القرى فى المزاد العلنى، حيث تم طرح عملية جمع القمامة من قرى الوحدة المحلية بشوبر مركز طنطا لـ 4 مناطق بالمزايدة المحدودة لجلسة 1 أغسطس المقبل، على أن تطلب كراسة الشروط والمواصفات من إدارة العقود بـ 299 جنيها، بالإضافة لـ 42 جنيها ضريبة قيمة مضافة و5 جنيهات لصالح قادرون باختلاف.

وحددت المحافظة مبلغ 6 آلاف جنيه قيمة التأمين الابتدائي تزيد لـ 10% من قيمة التعاقد الكلية.

كما طرحت المحافظة عملية جمع القمامة بقرى الوحدة المحلية لقرية ميت حبيش البحرية مركز طنطا فى جلسة 16 أغسطس المقبل.

على أن تطلب كراسة الشروط والمواصفات من إدارة العقود بـ 299 جنيها بالإضافة لـ 42 جنيها ضريبة قيمة مضافة و5 جنيهات لصالح قادرون باختلاف.

وحددت المحافظة مبلغ 6 آلاف جنيه قيمة التأمين الابتدائي تزيد لـ 10% من قيمة التعاقد الكلية.

كما طرحت المحافظة عملية جمع القمامة بالوحدة المحلية نواج مركز طنطا لعدد 4 مناطق فى جلسة 25 يوليو الجاري.

على أن تطلب كراسة الشروط والمواصفات من إدارة العقود بـ 299 جنيها بالإضافة لـ 42 جنيها ضريبة قيمة مضافة و5 جنيهات لصالح قادرون باختلاف.

وحددت المحافظة مبلغ 6 آلاف جنيه قيمة التأمين الابتدائي تزيد لـ 10% من قيمة التعاقد الكلية.