اليوم السابع
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ضبط حشيش وأسلحة وأموال بحوزة تجار مخدرات بالقاهرة

الإثنين، 17 يوليو 2023 11:27 ص
ضبط حشيش وأسلحة وأموال بحوزة تجار مخدرات بالقاهرة قوة أمنية- أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة الزيتون، حال إستقلاله سيارة أجرة "ميكروباص"، وبحوزته (كمية من مخدر الهيدرو وزنت كيلو جرام – مبلغ مالى – هاتف محمول".
 
ونجحت الداخلية في ضبط أحد الأشخاص مقيم بمحافظة المنوفية حال قيادته سيارة بدائرة قسم شرطة بدر، وبحوزته (18 كيلو جرام لمخدر الحشيش  - مبلغ مالى – 2 هاتف محمول)، وأسفرت الجهود عن ضبط 3 أشخاص "لاثنين منهم معلومات جنائية" مقيمين بدائرتى قسمى شرطة "دار السلام ، المقطم"، لقيامهم بالإتجار بالمواد المخدرة ، وبحوزتهم (كمية من جوهر الحشيش المخدر وزنت  11,500 كيلو جرام - طبنجة - رشاش - بندقية خرطوش – 6 فرد خرطوش – 2 طبنجة صوت - مبلغ مالى).

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