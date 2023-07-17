ضبط حشيش وأسلحة وأموال بحوزة تجار مخدرات بالقاهرة

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة الزيتون، حال إستقلاله سيارة أجرة "ميكروباص"، وبحوزته (كمية من مخدر الهيدرو وزنت كيلو جرام – مبلغ مالى – هاتف محمول".

ونجحت الداخلية في ضبط أحد الأشخاص مقيم بمحافظة المنوفية حال قيادته سيارة بدائرة قسم شرطة بدر، وبحوزته (18 كيلو جرام لمخدر الحشيش - مبلغ مالى – 2 هاتف محمول)، وأسفرت الجهود عن ضبط 3 أشخاص "لاثنين منهم معلومات جنائية" مقيمين بدائرتى قسمى شرطة "دار السلام ، المقطم"، لقيامهم بالإتجار بالمواد المخدرة ، وبحوزتهم (كمية من جوهر الحشيش المخدر وزنت 11,500 كيلو جرام - طبنجة - رشاش - بندقية خرطوش – 6 فرد خرطوش – 2 طبنجة صوت - مبلغ مالى).