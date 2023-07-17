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ضبط السائق المتهم بالاصطدام بسيدة فى الدقى

الإثنين، 17 يوليو 2023 12:45 ص
ضبط السائق المتهم بالاصطدام بسيدة فى الدقى حبس- أرشيفية
كتب - محمود عبد الراضي

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نجحت وزارة الداخلية، في ضبط السائق المتهم بالاصطدام بسيدة في الدقى، حيث تداول على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" الإدعاء بقيام سيارة "ميكروباص" "غير محددة"، بالإصطدام بإحدى السيدات بمنطقة الدقى بالجيزة. 
 
بالفحص تبين أنه بتاريخ 14 الجارى تبلغ لقسم شرطة الدقى من "إحدى السيدات – مقيمة بدائرة القسم"، بتضررها من قائد سيارة "ميكروباص" لقيامه بالإصطدام بها وإحداث إصابتها ، وذلك حال تواجدها بدائرة القسم، وأمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة وتبين أنه سائق - مقيم بدائرة القسم، وبمواجهته اعترف بإرتكابه الواقعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 
 
 

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