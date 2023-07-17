صعود قطاعات البورصة بجلسة الاثنين.. على رأسها "السيارات" بنسبة 2.2%

كتب هانى الحوتى

تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية ، خلال تعاملات جلسة اليوم الإثنين، إذ ارتفعت 8 قطاعات على رأسها الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 2.2%، أعقبه قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 1.6%، يليه قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 1.5%، وصعد قطاع خدمات النقل والشحن بنسبة 1.1%، وقفزت قطاعات الأغذية والمشروبات والتبغ، والمنسوجات والسلع المعمرة، والعقارات، والموارد الأساسية بنسبة 0.8%، 0.7%، 0.5%، 0.3%، على التوالي.

فيما تراجعت 8 قطاعات على رأسها الورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 3%، أعقبه قطاع مواد البناء بنسبة 1.3%، يليه قطاعات المقاولات والإنشاءات الهندسية، والخدمات التعليمية، والتجارة والموزعون بنسبة 0.9، 0.8%، 0.7%، على التوالي، وهبط قطاع السياحة والترفيه بنسبة 0.4%، وانخفض قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 0.3%، ونزل قطاع البنوك بنسبة 0.1%.

وكانت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين فيما مالت تعاملات العرب والأجانب، وسط تداولات تجاوزت 1.5 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 5 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.176 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 462.6 مليون ورقة مالية بقيمة 1.5 مليار جنيه، عبر تنفيذ 56 ألف عملية لعدد 197 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 85.44% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 5.46%، والعرب على 9.1%، واستحوذت المؤسسات على 30.37% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 69.62%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 137.5 مليون جنيه، 35 مليون جنيه، 1.3 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 219 جنيه، 142.1 مليون جنيه، 31.6 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.97% ليغلق عند مستوى 17512 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.39% ليغلق عند مستوى 3174 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.97% ليغلق عند مستوى 21289 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.98% ليغلق عند مستوى 7331 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.57% ليغلق عند مستوى 3442 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.58% ليغلق عند مستوى 5112 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 1.30% ليغلق عند مستوى 5173 نقطة، وهبط مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.25% ليغلق عند مستوى 1335 نقطة.