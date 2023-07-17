صعود المؤشر الرئيسى للبورصة بمستهل تعاملات جلسة الإثنين

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.13% ليصل إلى مستوى 17366 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.16% ليصل إلى مستوى 3167 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.17% ليصل إلى مستوى 21120 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.24% ليصل إلى مستوى 7278 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.52% ليصل إلى مستوى 3405 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.32% ليصل إلى مستوى 5066 نقطة.

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على سهمي لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الإثنين، وهما: اراب للتنمية والاستثمار العقاري، والمشروعات الصناعية والهندسية.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأحد، إذ باع مجلس إدارة شركة المشروعات الصناعية والهندسية 500 ألف سهم، فيما اشترى مجلس إدارة شركة الإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس) 225 ألف سهم، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركة مصر للفنادق 2492 سهم.

أعلنت شركة برايم القابضة للاستثمارات المالية، شراء المساهم فهد بن حمد بن إبراهيم الحرقان عدد 2.6 مليون سهم بسعر 0.54 جنيه بقيمة إجمالية 1.4 مليون جنيه، لترتفع نسبة المساهم من 14.987% إلى 15.717%.

في سياق آخر أعلن مصرف أبو ظبي الإسلامي-مصر، عن توقيع أول اتفاقية تمويل مساند متوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية من مؤسسة التمويل الدولية (IFC) بنظام المرابحة بقيمة 50 مليون دولار، ومدة التمويل 5 سنوات، ومن المقرر أن يتم إدراجه ضمن الشريحة الثانية من القاعدة الرأسمالية للمصرف، وقيمة التمويل لن تؤثر على حقوق المساهمين.

كما أعلنت شركة بي إنفستمنتس القابضة، عن موافقة مجلس الإدارة على إبرام عقد تمويل مع بنك الكويت الوطني بإجمالي مبلغ 150 مليون جنيه.

في سياق منفصل أعلنت شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير، عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة مصر للتنمية الهندسية (ميدكوم)، لتنفيذ أعمال البنية التحتية لمشروعي تاج فيل والطريق الشمالي لمنطقة بارك ريزيدنس ومشروع شاليا وليك بارك وتاج جاردنز في تاج سيتي بإجمالي استثمارات مليار جنيه، ومن المتوقع أن يتم تسليم المشروعات خلال 15 شهرًا.