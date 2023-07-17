اليوم السابع
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شيخ الأزهر يستقبل سفيرة الإمارات لدى القاهرة

الإثنين، 17 يوليو 2023 02:38 م
شيخ الأزهر يستقبل سفيرة الإمارات لدى القاهرة شيخ الأزهر يستقبل سفيرة الإمارات لدى القاهرة
كتب - لؤي علي

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استقبل الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الإثنين بمشيخة الأزهر، السفيرة مريم الكعبي، سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى القاهرة. 
 
وأكَّد الإمام الأكبر اعتزاز الأزهر بعلاقته بدولة الإمارات وقادتها الأصلاء برئاسة سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وتقديره لما تقدمه الإمارات من نموذج مشرف لدول العالم العربي والإسلامي، وحرصها على نشر قيم الأخوة والتَّعايش الإنساني. 
 
من جانبها، أعربت السفيرة مريم الكعبي عن سعادتها وفخرها بلقاء شيخ الأزهر، وتقدير دولة الإمارات للدور الرائد لفضيلة الإمام الأكبر في ترسيخ قيم التَّسامح والأخوة الإنسانية، وبيان الصورة السمحة والوسطية عن الدين الإسلامي، كما أبلغت شيخ الأزهر تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وتمنياته لفضيلته بدوام الصحة والعافية.
 

شيخ الازهر

الازهر

الدكتور احمد الطيب



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