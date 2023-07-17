شركة HDP تعلن عن البدء فى إطلاق مشروعاتها الجديدة بالقطامية والتجمع الخامس وأمام نادى الجزيرة "6 أكتوبر" وتراس الشيخ زايد

تقرير خاص

تحرص HDP على تقديم تجربة سكنية مميزة لعملائها في مشروعاتها توفير كافة الإمكانيات بأعلى المعايير لتقديم أفضل منتج عقاري لعملائه في السوق المحلي والإقليمي الاستعانة بنخبة من أكبر الشركات الاستشارية في مجال التنمية العمرانية لتقديم تجربة حياتية منفردة ومتميزة وخدمات فندقية لكافة الوحدات بالقطامية.

وأعلنت شركة التعمير والإسكان للتسويق والاستثمار العقاري HDP، أحدث عضو في مجموعة شركات بنك التعمير والإسكان، عن البدء في إطلاق مشروعاتها الجديدة بعدة مناطق ذات الموقع الاستراتيجي المتميز بكلاً من القطامية، التجمع الخامس، وأمام نادي الجزيرة بمدينة 6 أكتوبر، وتستهدف شركة HDP خلال الفترة القادمة استكمال خطتها التوسعية من خلال إطلاق مشاريع مختلفة على مستوى محافظات الجمهورية وعلى رأسها الساحل الشمالي، وذلك عقب النجاح الساحق الذي حققته الشركة وتمكنها من بيع كامل وحدات المرحلة الأولى بمشروعها المتميز بمدينة الشيخ زايد“Terrace”، في أول أيام من طرحها للمشروع وذلك على خلفية ثقة العملاء في بنك التعمير والإسكان باعتباره البنك الرائد في مجال التنمية العمرانية في مصر على مدار أكثر من 40 عاماً.

وفي هذا السياق، أعرب أمجد حسنين رئيس مجلس إدارة شركة HDPعن فخره بالإنجاز الكبير الذي حققته الشركة لتسويق أولى مشروعاتها بالسوق العقاري المصري بالشيخ زايد“Terrace”، والتي كانت الحافز المحوري لإطلاق سلسلة من المشروعات التوسعية الجديدة في مواقع استراتجية متميزة، وذلك ضمن استراتيجية توسعية ضخمة تستهدف إطلاق وتسويق مجموعة من المشروعات المتميزة متكاملة الخدمات على أعلى مستوى، مشيراً إلى قدرة الشركة على تقديم خدماتها المختلفة باحترافية من خلال انتقائها لأفضل المشروعات التي تتسم بمواقعها الاستراتيجية، وسعيها جاهدةً لتوفير وضمان تجربة سكنية مميزة ومتطورة بأعلى جودة ممكنة، مدعومة بكافة الخدمات التى يقدمها بنك التعمير والإسكان ومجموعة شركاته.

منوهاً أن شركة HDPتستهدف أن تصبح من أفضل الشركات بالمجال العقاري في مصر والشرق الأوسط، بما تمتلكه من خبرات كبيرة في مجال الاستثمار العقاري التي تؤهلها للمنافسة وبقوة في هذا المجال مع الاستعانة بنخبة من أكبر الشركات الاستشارية في مجال التنمية العمرانية لتقديم تجربة حياتية منفردة ومتميزة تماشياً مع التوسع فى التنمية العمرانية ضمن خطة الدولة في الوقت الحالي.

مؤكداً على أن هذا التوسع يؤكد على حرص الشركة على ضخ استثمارت في السوق العقاري المصري، لما يمتلكه من مقومات جاذبة للمستثمرين والعملاء، حيث شهد السوق العقاري المصري الفترة السابقة طفرة كبيرة في ظل التوسع العمراني بالمدن الجديدة ومدن الجيل الرابع، وكذلك التطور الملحوظ في البنية التحتية والتشريعية المشجعة على الاستثمار في مجال التنمية العمرانيةـ والجدير بالذكر أن شركة HDP تنفرد بثقة قوية لدى العملاء لكونها إحدى شركات بنك التعمير والإسكان الرائد في مجال التنمية العمرانية في مصر، وأكد حسنين على حرص الشركة على تقديم أفضل تجربة سكنية لعملائها وتوفير الخدمات المتميزة للعملاء داخل المشروعات الخاصة بها في مشروعاتها القادمة، وتوفير كافة الامكانيات بأعلى المعايير لتقديم أفضل منتج عقاري لعملائها في السوق المحلي والإقليمي.