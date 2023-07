شرطة أستراليا تحذر من الاقتراب من أسطوانة عملاقة غريبة جرفتها المياه على شاطئ

قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن الشرطة الأسترالية حذرت الجهور من الاقتراب من جسم غريب عبارة عن أسطوانة معدنية عملاقة جرفتها المياه على أحد الشواطئ في غرب أستراليا، مما حير السكان المحليين وفرض لغزًا على الشرطة.

وأوضحت الصحيفة أنه تم السكان المحليين أبلغوا الشرطة عن الأسطوانة الضخمة ذات اللون النحاسي أمس الأحد، بعد أن جرفتها الأمواج على شاطئ بالقرب من خليج جورين في وقت سابق/ ويبدو أن الأسطوانة قد تعرضت لأضرار كبيرة وتم العثور عليها وهي مائلة على جانبها.

وأكدت شرطة غرب أستراليا أنها لا تعتقد أن مصدر الجسم هو طائرة تجارية لكنهم غير متأكدين من ماهيتها ويتعاملون معها على أنها خطيرة.

A giant mysterious metal cylinder has left locals stumped after the debris appeared suddenly on the shoreline of WA's Midwest.



The huge metal object was found on a beach near Green Head on Sunday, with local residents reporting the suspicious item to police.



The item is… pic.twitter.com/XzUhAGznna