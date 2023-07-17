اليوم السابع
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سقوط تاجر مخدرات قبل ترويجه الشادو بين المتعاطين في بولاق الدكرور

الإثنين، 17 يوليو 2023 01:00 ص
سقوط تاجر مخدرات قبل ترويجه الشادو بين المتعاطين في بولاق الدكرور حبس ـ ارشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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سقط تاجر مواد مخدرة في كمين بمنطقة بولاق الدكرور، قبل ترويجه كمية من مخدر الشادو، واعترف المتهم بالاتجار بالمضبوطات، وأنه كان يستعد لترويج المضبوطات بين عملائه، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة المختصة التحقيق. 
 
وردت معلومات لضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بتورط عاطل مقيم ببولاق الدكرور، في ترويج المواد المخدرة بين المتعاطين، وحيازته كمية منها للاتجار بها. 
 
تتبع رجال المباحث تنقلات المتهم، وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تم إعداد كمين له، والقبض عليه، وضبط بحوزته كمية من مخدر الشادو، ومبلغ مالي من متحصلات ترويج المواد المخدرة، وهاتف محمول للتواصل مع عملائه. 
 
اعترف المتهم أمام رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، بالاتجار بالمضبوطات، وأنه كان يستعد لترويجها بين عملائه، وكشف عن هوية عاطل اعتاد التحصل منه على المخدر، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق. 
 

مخدر الشادو

بولاق الدكرور

مكافحة المخدرات

ضبط تاجر مخدرات



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