سحب قرعة النسخة الـ10 من دورى مراكز الشباب بالقليوبية

القليوبية إبراهيم سالم

شهد الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، اليوم، فعاليات قرعة دوري مراكز الشباب النسخة العاشرة من قاعة الاجتماعات بالمديرية، بحضور وليد الفرماوي وكيل المديرية للشباب، والدكتور محمد عبد المؤمن وكيل المديرية للرياضة، ومحمود شعبان معاون المدير العام للرياضة، وعامر حمدي مدير إدارة الشباب بالمديرية، ومديري الإدارات الفرعية ورؤساء مجالس إدارات المراكز.



وافتتح الصبروط، حفل القرعة بتحية الحاضرين من رؤساء مجالس إدارة المراكز وممثلي الفرق المشاركة، ومديري الإدارات الفرعية ومسئولي الشباب بالإدارة، كما وجه الشكر والتقدير لدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة لإصراره على استمرار إقامة الدورى، وتوفير راعى ليكون داعم للفرق المشاركة، لاستثمار طاقات الشباب، وأبرز الموهوبين منهم، وتسليط الضوء عليهم أمام الأندية الدرجة الأولى.



وأضاف، أن إحدى شروط الدوري تم تعديلها وعلى جميع المنظومة من هيئة إشراف ومدربين وحكم الالتزام التام بجميع ما ورد باللائحة، حتى لا يتسبب اللاعب في فقد حقوقه بجهله للقواعد، مشددا على ضرورة وجود سيارة الإسعاف في كل مباراة، لمواجهة أية إصابات وسرعة اسعافها.



وأجريت القرعة بسحب رؤساء مجالس الإدارات لأرقام تأهل الفرق داخل المجموعات الأربعة، والذى يشارك فيه 24 فريق، منهم 20 فريق مؤهلين من الإدارات الفرعية الـ8، و4 فرق الأولى في النسخة التاسعة، ثم عرض فيديو بالفرق الحاصل على لقب الدوري فى النسخ السابقة، ولقطات من التصفيات بالإدارات الفرعية، ثم استمع لاستفسارات الحاضرين والإجابة عليها.





الحضور خلال سحب القرعة



جانب من الفعاليات



جانب من سحب القرعة



خلال الاجتماع



خلال سحب القعة



سحب قرعة دوري مراكز الشباب بالقليوبية



فعاليات سحب القرعة



