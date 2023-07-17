زراعة المنوفية: تطهير ما يزيد عن 3 كيلو مترات من المساقى الخصوصية

المنوفية - محمد فتحى

أكد المهندس محمد التركاوى وكيل وزارة الزراعة إلى أنه تم الإنتهاء من تطهير مسافة طولية من المساقى الخصوصية بنواحى المحافظة تقدر بـ 3 كيلو و500 متر، حيث شمل تطهير مسقة الزياته بنطاق مليج بمركز شبين الكوم بطول 500م ، و مسقة الترابيع بناحية بمم بتلا بطول 6 كيلو و400م ، وتطهير مسقة الأربعين النيلية بشنشور بمركز أشمون بطول 600م لخدمة 310 فدان زراعى .



وشدد وكيل وزارة الزراعة استمرار التنسيق مع الوحدات المحلية ومختلف الجهات المعنية في المتابعة الدورية لخطة التطهير ورفع كافة المخلفات ونواتج التطهير أولاً بأول حفاظاً على الرقعة الزراعية والمظهر الحضارى والجمالى .

وفيما يخص توزيع مستلزمات الإنتاج الزراعى من الأسمدة خلال الموسم الصيفى ، فقد تم الإنتهاء من توزيع أكثر من (47) ألف و(435) طن نترات ويوريا (إئتمان) بنطاق المحافظة ، مؤكداً علي توافر أرصدة بالجمعيات الزراعية والتى تبلغ ما يزيد عن (10) ألاف و(518) طن يوريا ونترات وجاري توزيع الأسمدة علي المزارعين وفق ضوابط قواعد صرف الأسمدة لضمان وصولها للمزارعين المستحقين .

هذا وانطلاقاً من تكليفات محافظ المنوفية بتقديم أوجه الدعم والتسهيلات اللازمة لتنمية وتطوير القطاع الزراعي والثروة الحيوانية ودعم صغار المزارعين والمربين من خلال توفير التمويل اللازم لإقامة المشروعات الزراعية والإنتاجية المتنوعة ، أوضح وكيل وزارة الزراعة أنه تمت الموافقة على استخراج (12) ترخيص تشغيل ( مصانع ، محلات ) ، وإجراء معاينات ميدانية لـ (9) مزارع ( دواجن، ماشية، مصانع، مناحل، محلات) لدراستها تمهيداً للموافقة على استخراج تراخيص التشغيل ، بالإضافة إلى المرور الميدانى على ما يقرب من (14 ألف و435) فدان حدائق فاكهة و خضروات للنهوض بكافة المحاصيل وحل المعوقات التي تعترض المزارعين وإعطائهم التوصيات الفنية اللازمة لتحقيق أعلى معدلات للإنتاج وتحسين مستوى الدخل المزارعين.

