رئيس مركز المناخ: درجات حرارة الظل تتخطى اليوم مستوى 42 إلى 46 درجة

كتبت أسماء نصار

‏‎قال الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات المناخ ب وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى أن درجة حرارة الظل تتخطى اليوم مستوى 42 إلى 46° فى معظم الجمهورية.

أوضح مركز معلومات تغير المناخ أن السبب هو امتداد المنخفض القادم من الهند في إحداث موجات حارة قوية في مصر، حيث يتسبب في حدوث ضغط جوي منخفض قد تصل خلال هذه الفترة إلى أدنى من 995 ملليبار، كما أنه سبب رئيسي خلال هذه الفترة من كل عام لأن تتعرض مصر إلى ارتفاع في درجات الحرارة، إضافة ارتفاع نسبة الرطوبة في الجو.

أضاف أن المنخفض يلعب دورًا في جذب الرياح الموسمية الاستوائية إلى الهند وجنوب شرق آسيا، ويؤدي إلى ارتفاع درجة الحرارة في كل من السعودية وبلاد الشام والعراق ومصر.

أوضح أن هذا المنخفض يتسبب فى أن تتجاوز درجات الحرارة في كلا من دول الخليج ( الكويت – قطر – البحرين – الامارات – شمال عمان واليمن وشرق السعودية ) والعراق وغرب إيران لـ 50 درجة مئوية خلال هذه الفترة.

أشار الى أن حدود الموجة شديدة الحرارة في مصر تكون بأن تتوالى الموجات شديدة الحرارة بدون انقطاع وترتفع درجة حرارة الليل مما سيؤدب إلى زيادة حاجة كافة المحاصيل لمياه الري بأكثر من 20-25% عن المعدل و يصاحب الحرارة العالية زيادة اكبر في الطاقة الحرارية " الإشعاع الشمسي "، محذرًا من خطورة التعرض لاشعة الشمس المباشرة لفترات طويلة ومتصلة اثناء الظهيرة .

كما تزداد الرطوبة النسبية صباحاً ويزيد معدل تشكل الندى والرطوبة الحرة على أسطح النباتات والتي تمثل ظروف مثلى انتشار بعض الأمراض المحبة للرطوبة الحرة "البياض الزغبي – الانثراكنوز – التبقعات البكتيرية وغيرها ".