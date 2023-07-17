اليوم السابع
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رئيس جامعة عين شمس يفتتح قسم الوراثة الطبية بكلية الطب

الإثنين، 17 يوليو 2023 09:58 ص
رئيس جامعة عين شمس يفتتح قسم الوراثة الطبية بكلية الطب رئيس جامعة عين شمس يفتتح قسم الوراثة الطبية بكلية الطب
كتب محمود راغب

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شهد الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، والدكتور على الأنور عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، الافتتاح الرسمى لقسم الوراثة الطبية بكلية الطب جامعة عين شمس وهو قسم الوراثة الأول والوحيد فى الجامعات المصرية.
 
تضمنت مراسم الافتتاح جولة بالقسم وما يتضمن من غرف الرعاية النهارية ومعامل الوراثة الخلوية والجزيئية والبايوكيميائية و قاعة المحاضرات التى أطلق عليها اسم أ.د رباح شوقى ( رحمه الله عليها) من مؤسسى علم الوراثة فى مصر .
 
وخلال الافتتاح أعرب المتينى عن سعادته وفخره بقسم الوراثة الطبية وأهميته فى دمج علم الوراثة فى جميع التخصصات والنهوض بالأبحاث الوراثية و الطب الشخصي موضحاً ضرورة تشخيص ووصف العلاج على حسب الجينات الوراثية للمرضى .
 
وقال : ممتناً لقسم طب الأطفال برئاسة الدكتور هشام عوض على المبادرة والسعى لإنشاء قسم الوراثة الطبية ورؤيته الهادفة التى كانت تفيد الصالح العام بجميع التخصصات الطبية و ممارسة البحث العلمى بالتعاون مع الأقسام الطبية المختلفة.
 
وألقت الدكتورة هبة حسن رئيس قسم الوراثة الطبية الأسبق كلمتها بالحديث عن فكرة إنشاء القسم الذى اعتمد قراره مجلس جامعة عين شمس، منذ عام 2018 والذي يضم جميع نشاطات علم الوراثة بكلية الطب مشيدة بالعمل الدؤوب المستمر بدعم من رئيس الجامعة وأ.د.هشام عوض وأ.دمحمد صلاح الخولي للنهوض بالقسم.
 
كما وجهت الدكتورة سلاف محمد السيد رئيس قسم الوراثة الطبية فى كلمتها الشكر والتقدير للأستاذ الدكتور محمود المتيني وفخرها وسعادتها بتحقيق حلم إنشاء قسم الوراثة الطبية وأهميته فى وجود أجيال جديدة صاعدة لتبادل الخبرات ونقل العلم بين الأجيال.
 
كما أشاد الدكتور عزت السبكى أستاذ الوراثة ، بفضل دعم وتوجيهات رئيس الجامعة فى دخول قسم الوراثة لمشروع الجينوم البشرى المصرى والذى يعد المشروع البحثي الأكبر في تاريخ منظومة البحث العلمي المصرية الحديثة.

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طب عين شمس

الوراثه الطبيه



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