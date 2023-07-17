رئيس الإمارات ورئيس وزراء اليابان يبحثان سبل تعزيز علاقات التعاون الثنائي

أ ش أ

بحث الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الاثنين، مع رئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا، سبل تعزيز علاقات التعاون إلى آفاق أوسع في مختلف المجالات، إضافة إلى مجمل القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.



كما تم استعراض المقومات المتنوعة للتعاون البنَّاء خاصة في الجوانب التنموية والتكنولوجيا والابتكار والطاقة والاقتصاد إلى جانب المجالات التعليمية والثقافية والعمل البيئي واستدامة الموارد والأمن الغذائي وعلوم الفضاء والدفع بها إلى آفاق أرحب بما يسهم في تحقيق تطلعات البلدين وشعبيهما إلى مزيد من التنمية والازدهار المستدامين، بالإضافة إلى مؤتمر "COP28" الذي تستضيفه الإمارات نهاية العام الجاري والتطلع إلى أن تسهم اليابان بمشاركة نوعية في المؤتمر لدعم أهدافه المنشودة، وذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام).



وأكد الجانبان أهمية تعزيز الحوار والتفاهم والحلول الدبلوماسية لتسوية الأزمات والتعامل مع التحديات المشتركة بما يحفظ السلام والاستقرار الإقليمي والعالمي ويضمن تحقيق التنمية والازدهار لشعوب العالم أجمع، مشيرين إلى أن عضوية الإمارات واليابان في مجلس الأمن الدولي تتيح لهما مزيدا من التنسيق لتعزيز الأهداف المشتركة في خدمة السلام والاستقرار، وأن البلدين داعمان رئيسيان للسلام وبناء جسور التعاون والحوار سواء على المستويين الإقليمي و العالمي.



وأوضح الجانبان أن لدى الإمارات واليابان هدفا مشتركا يتمثل في تحقيق الحياد المناخي عام 2050 وتعاونا مثمرا وواعدا في مجال الطاقة المتجددة يسعيان إلى تعزيزه وتعميقه خلال الفترة المقبلة، منوهين بأهمية العمل على ترسيخ القيم الإنسانية الحضارية ومن أهمها التعايش والتواصل والتعاون بين مختلف شعوب العالم، ودولها لما لها من أثر في بناء مجتمعات متماسكة ومتعاونة تعمل لأجل التنمية والازدهار.



وقال الرئيس الإماراتي إن ما يميز العلاقات بين البلدين أنها لا تقوم فقط في إطار المصالح الثنائية، بل تتعداها إلى الرؤية المشتركة تجاه ملفات وقضايا عالمية تخدم البشرية والتنمية والسلام ومستقبل الأجيال، مؤكدا أن الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي أعلنتها الإمارات واليابان العام الماضي كانت نقلة نوعية كبيرة في مسار علاقات البلدين، متطلعا إلى أن تسهم هذه الشراكة في دفع العلاقات إلى الأمام خاصة في مجالات الاستدامة والاقتصاد والتكنولوجيا والطاقة والفضاء والتعليم والثقافة وغيرها، وذلك ضمن استراتيجية الإمارات لتعزيز علاقاتها التنموية مع الاقتصادات الكبرى في العالم ومنها الاقتصاد الياباني.



ومن جانبه، أكد رئيس وزراء اليابان، اعتزاز بلاده بعلاقات الصداقة العريقة التي تربطها مع الإمارات وحرصها على تطويرها والبناء عليها على جميع المستويات لمصلحة التنمية والازدهار في البلدين.